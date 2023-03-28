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【股神巴菲特】巴郡再增持近370萬股西方石油　持股佔比升至23.6%

股市 11:43 2023/03/28

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【股神巴菲特】巴郡再增持近370萬股西方石油　持股佔比升至23.6%

「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌舵的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）再度增持愛股西方石油（Occidental Petroleum，美：OXY）。巴菲特旗下巴郡向美國證交會（SEC）遞交文件，披露巴郡上周四至本周一（3月23日至27日），斥資2.16億美元，增持近370萬股，持股比例增至23.6%。

一年多前，俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價大漲，巴郡開始大手增持西方石油公司，單是今月已累斥逾10億美元買入西方石油。以西方石油美股周一收市價59.65美元計，巴郡現持有約2.117億股西方石油，價值126億美元。

去年8月，巴郡獲得美國聯邦能源監管委員會的許可，可以增持西方石油公司至50%水平。巴郡還持有100億美元的8厘西方石油優先股，以及行使價為每股59.62美元的50億美元認股證。

相關文章：

【股神又贏？】巴菲特精準避開美國區域銀行大跌？ 　巴郡去年連番減持銀行股長期組合

【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）

編輯：李哲毅

美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 西方石油（美：OXY）
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