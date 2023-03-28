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內塔尼亞胡推遲以色列司法改革 下月國會復會處理

環球社會熱點 11:26 2023/03/28

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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一（27日）宣布押後司法改革，延至4月國會於逾越節假期後復會處理。他表示希望給予各方時間就方案爭議點達成共識。內塔尼亞胡指不願撕裂國家，希望透過對話避免爭執，將抽時間與社會各界對話。

以色列防長遭免職引發示威 內塔尼亞胡料叫停司法改革（第二版） 【下一頁】

內塔尼亞胡較原定時間遲10小時在電視台發表講話，他指政府有能力取得多數票通過立法。他讚揚支持政府人士，指沒有人可使他們噤聲。

司法改革方案在以色列引來極大反對，議員、大學、托兒所、公務員及當地最大工會等周一紛紛罷工抗議，首都特拉維夫（Tel Aviv）機場被迫取消航班。內塔尼亞胡當晚宣布推遲司法改革後，工會取消罷工，但未知示威活動會否隨之停止。

以色列國會首讀通過司法改革法案 多地抗議削法院權 【下一頁】

執政聯盟成員之一的極右政黨猶太力量黨（Jewish Power）此前態度強硬，指絕對不能向無政府狀態投降。但該黨在周一傍晚發表聲明，指立法程序將推遲至休會期後。

以色列現屆國會將於4月2日正式休會，料同月底復會。

內塔尼亞胡亦同意，組建一支由極右派國家安全部長Itamar Ben-Gvir控制的民間國民警衛隊，外界普遍認為是內塔尼亞胡為求說服對方，作出的交換承諾。

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責任編輯：李俊儀

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