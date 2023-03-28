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【Disney】迪士尼開始裁員、目標裁減7000人　涉及所有部門包括主題公園

股市 11:20 2023/03/28

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【Disney】迪士尼開始裁員、目標裁減7000人　涉及所有部門包括主題公園

華特迪士尼Walt Disney（美：DIS）已展開裁員7000人的第一步，為迪士尼於2月公布的55億美元削減成本方案的一部分。行政總裁Bob Iger周一給員工的備忘錄顯示，首批被裁員工將會在未來4日收到通知，更大規模的裁員則會於4月進行，受影響員工約數千人，而最後一批被裁員工則會於夏季前收到通知。

Iger於去年11月重掌迪士尼，廢除讓發行部主管掌管電視及電影業務的組織架構，讓更有創意的領導者負責管理電視及電影部門。

迪士尼首批裁員名單包括兩名高級副總裁

首批裁員名單中，包括兩名高級副總裁，他們分別負責Hulu及Freeform網絡製作，他們的工作將合併至電視部門，而一個負責為電視節目授權書本、影片及其他故事的部門也被解散。

截至去年10月1日，迪士尼全球員工約22萬名，當中25%為兼職或季節性員工。是次裁員將涉及公司所有部門的員工，包括主題公園及ESPN體育網絡。

Iger早前稱，致力從電視及電影部門節省30億美元，其餘成本節省來自營運成本降低。

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編輯：陳韻妍

美股 電視 Disney 合併 電影 兼職 裁員 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）
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