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【業績｜有線】有線寬頻去年破紀錄蝕8.9億、負資產7.4億　連續虧損15年

股市 11:12 2023/03/28

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【業績｜有線】有線寬頻去年破紀錄蝕8.9億、負資產7.4億　連續虧損15年

有線寬頻 （01097） 公布去年業績，全年收入8.95億元，按年跌9.5%；經營虧損約5.88億，按年擴大90.6%；虧損8.86億元，按年擴大143.6%，已連續虧損15年。有線寬頻去年淪為負資產，錄得淨資產負7.40億元。

有線寬頻現跌2%，報0.047元。

有線寬頻去年收費電視客戶再跌7.4%至66.2萬人，加上廣告減少，拖累媒體分部收入跌15.3%至4.96億元。電訊分部收入跌4.5%至3.99億元。

6月交還收費牌照 集中火力拓免費電視

有線寬頻獲批今年6月起終止收費電視牌照，故有線去年就遞延稅項資產非現金撇減約1.76億。

有線寬頻稱，未來會集中媒體資源於免費電視頻道及多媒體業務，會在區域及國際間尋求合作機會，探索製作新電視劇集及節目形式，並會設計更多綜合營銷解決方案服務。

電訊方面，有線寬頻強調會繼續與中國移動 （00941） 戰略合作，產生其中一個主要收入來源，包括網絡諮詢及推廣，以及流動通訊業務。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？4大內銀股業績前瞻

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港股 有線寬頻（01097） 中國移動（00941）
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