▲ 【SVB】HSBC滙豐澳洲CEO：收購矽谷英國分行是明智決定兼有重大意義 可成為哈佛的商業研究案例

HSBC滙豐 （00005） 早前以1英鎊的價格收購美國矽谷銀行（SVB）英國分行，滙豐澳洲分行行政總裁Antony Shaw指，收購矽谷英國分行是明智決定，而且有重大意義，與監管機構的壓力無關。

Shaw表示，這是一個不常出現的機會，為了保護資產及負債組合，與及700名人才和3000名客戶，這是一個非常有意義的交易。

滙豐與英倫銀行等於12至15小時內採取行動

他續稱，解決矽谷銀行的問題不需要動用英國納稅人1分錢，而且滙豐與英倫銀行及英國監管機構於12至15小時內採取行動。

「這是一個很好的例子，或許可以成為哈佛的商業研究案例，探討政府與私人企業在危機時如何合作。」

滙豐在收購矽谷銀行英國分行前，已是英國初創企業及風險投資公司的借款人，而且與當地大部分上市私技公司合作。

「滙豐將擁有一個由存款基礎非常穩定的具增值性資產組合，符合集團擔任英國及西歐的科技行業貸款人的角色。」

對於矽谷銀行英國分行存款的穩定性，Shaw指，當你只應用ATM或應用程式（app）時，存款及按揭貸款是可以互換的商品，從集團角度來看，在當前環境下可通過其他方式建立客戶忠誠度。

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編輯：陳韻妍