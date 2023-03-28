  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SVB】HSBC滙豐澳洲CEO：收購矽谷英國分行是明智決定兼有重大意義　可成為哈佛的商業研究案例

股市 10:50 2023/03/28

分享：

分享：

【SVB】HSBC滙豐澳洲CEO：收購矽谷英國分行是明智決定兼有重大意義　可成為哈佛的商業研究案例

HSBC滙豐 （00005） 早前以1英鎊的價格收購美國矽谷銀行（SVB）英國分行，滙豐澳洲分行行政總裁Antony Shaw指，收購矽谷英國分行是明智決定，而且有重大意義，與監管機構的壓力無關。

Shaw表示，這是一個不常出現的機會，為了保護資產及負債組合，與及700名人才和3000名客戶，這是一個非常有意義的交易。

滙豐與英倫銀行等於12至15小時內採取行動

他續稱，解決矽谷銀行的問題不需要動用英國納稅人1分錢，而且滙豐與英倫銀行及英國監管機構於12至15小時內採取行動。

「這是一個很好的例子，或許可以成為哈佛的商業研究案例，探討政府與私人企業在危機時如何合作。」

滙豐在收購矽谷銀行英國分行前，已是英國初創企業及風險投資公司的借款人，而且與當地大部分上市私技公司合作。

矽谷銀行英國分行被滙豐1英鎊接手後數日　員工獲發逾1.4億港元獎金【下一頁】

「滙豐將擁有一個由存款基礎非常穩定的具增值性資產組合，符合集團擔任英國及西歐的科技行業貸款人的角色。」

對於矽谷銀行英國分行存款的穩定性，Shaw指，當你只應用ATM或應用程式（app）時，存款及按揭貸款是可以互換的商品，從集團角度來看，在當前環境下可通過其他方式建立客戶忠誠度。

相關文章：【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB　拆解「特價」買SVB真相　FDIC罕有5厘息支援交易

相關文章：【SVB】第一公民銀行盤前升逾5成　正式入主矽谷銀行 　承接1190億美元存款

編輯：陳韻妍

港股 海外物業 西歐 按揭貸款 科技行業 英國 滙豐控股（00005） 英倫銀行 美國 英鎊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】騰訊升3%領市　財險升10%　康師傅績後挫逾一成　恒指反覆升逾百點（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】銀行危機暫緩港股整固完？馬雲回國阿里後市點走
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【美股收市】第一公民銀行救SVB 道指漲194點 銀行股抽升
【美股收市】第一公民銀行救SVB 道指漲194點 銀行股抽升
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【銀行危機】美第一共和銀行恐爆雷？　聯儲局、財政部最新判斷曝光　初創企業避險新方法
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款