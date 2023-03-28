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【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍

科技 11:30 2023/03/28

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與現版本相比，新Teams的速度提高了2倍，內存消耗減少50%，磁碟空間也減少多達70%。（Microsoft）

疫情令大量企業轉至遙距工作，帶動微軟（Microsoft）視像會議軟件Teams 的用戶數量持續增長，現時每月就有 2.8 億人使用該平台。為進一步改善用戶體驗，微軟發布重新設計的Teams預覽版，其運行速度較現版本快2倍。

【俄製ChatGPT】俄企推AI聊天機械人SistemmaGPT　功能類似ChatGPT

與現版本相比，新Teams的速度提高了2倍，內存消耗減少50%，磁碟空間也減少多達70%。微軟指出，該程式將以3倍的速度啟動，且讓用戶在聊天和頻道之間切換的速度較以往快 1.7 倍。

微軟表示，新Teams將使用戶以更少點擊次數完成各種任務，讓他們更輕鬆地掌握通知、查找訊息、管理消息和頻道等。此外，該平台還加入了微軟AI助手Copilot的支援，幫助用戶加快進入會議，並與同事作出更具效率的實時交談。

【AI大戰】微軟警告AI聊天機械人競爭對手　停止採用Bing搜尋數據

預覽階段將收集客戶反饋及作出調整，該公司預計，新Teams有望於今年6月開始全面上線。

責任編輯：陳卓賢

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