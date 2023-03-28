  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介五礦資源、農夫山泉 　並分析受壓股中國石油化工股份

股市 12:30 2023/03/28

分享：

分享：

恒生指數中午收報19707點，上升139點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介 （00386） 中國石油化工股份、 （01208） 五礦資源，並分析受壓股 （09633） 農夫山泉，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介五礦資源、農夫山泉 　並分析受壓股中國石油化工股份

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰鄺錦蓉

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

【石Sir午市閒談】今日推介金蝶國際、領展房產基金 　並分析受壓股李寧
2023/03/17
【石Sir午市閒談】今日推介金蝶國際、領展房產基金 　並分析受壓股李寧
【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、上海電氣 　並分析受壓股香港交易所
2023/03/21
【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、上海電氣 　並分析受壓股香港交易所
【石Sir午市閒談】今日推介長飛光纖光纜、攜程集團 　並分析受壓股FI二南方恒指
2023/03/22
【石Sir午市閒談】今日推介長飛光纖光纜、攜程集團 　並分析受壓股FI二南方恒指
【石Sir午市閒談】今日推介騰訊控股、特步國際　並分析受壓股華潤置地
2023/03/23
【石Sir午市閒談】今日推介騰訊控股、特步國際　並分析受壓股華潤置地
【石Sir午市閒談】今日推介高偉電子、瑞聲科技 　並分析受壓股中國移動
2023/03/24
【石Sir午市閒談】今日推介高偉電子、瑞聲科技 　並分析受壓股中國移動

你可能感興趣

【石Sir午市閒談】今日推介金蝶國際、領展房產基金 　並分析受壓股李寧
12:30 2023/03/17
【石Sir午市閒談】今日推介金蝶國際、領展房產基金 　並分析受壓股李寧
【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、上海電氣 　並分析受壓股香港交易所
12:30 2023/03/21
【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、上海電氣 　並分析受壓股香港交易所
【石Sir午市閒談】今日推介長飛光纖光纜、攜程集團 　並分析受壓股FI二南方恒指
12:30 2023/03/22
【石Sir午市閒談】今日推介長飛光纖光纜、攜程集團 　並分析受壓股FI二南方恒指

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介高偉電子、瑞聲科技 　並分析受壓股中國移動
2023/03/24
【石Sir午市閒談】今日推介高偉電子、瑞聲科技 　並分析受壓股中國移動
【石Sir午市閒談】今日推介騰訊控股、特步國際　並分析受壓股華潤置地
2023/03/23
【石Sir午市閒談】今日推介騰訊控股、特步國際　並分析受壓股華潤置地
【石Sir午市閒談】今日推介長飛光纖光纜、攜程集團 　並分析受壓股FI二南方恒指
2023/03/22
【石Sir午市閒談】今日推介長飛光纖光纜、攜程集團 　並分析受壓股FI二南方恒指
【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、上海電氣 　並分析受壓股香港交易所
2023/03/21
【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、上海電氣 　並分析受壓股香港交易所
【石Sir午市閒談】今日推介金蝶國際、領展房產基金 　並分析受壓股李寧
2023/03/17
【石Sir午市閒談】今日推介金蝶國際、領展房產基金 　並分析受壓股李寧
石鏡泉 農夫山泉（09633） 五礦資源（01208） 中國石油化工股份（00386） 石油 五礦 投資推介 個股分析 宏觀分析 市場動向
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績】深圳國際全年少賺65%　股息削69%至0.257元、周息率跌至不足4厘

下一篇文章

【業績│物管股】華潤萬象去年核心純利增長三成、末期息增13%至31.2仙　終止收購民企物管諸暨祥生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會臨時改為閉門溝通會　據報推「文心千帆」企業級平台　股價全日跌3%
【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會臨時改為閉門溝通會　據報推「文心千帆」企業級平台　股價全日跌3%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款