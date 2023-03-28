【港股市況】ATM個別走、騰訊升3%撐市　康師傅績後挫一成　恒指高開120點曾轉跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股反彈百點。滙豐 （00005） 升近2%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 再跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，恒指高開120點，開報19688點，科指升0.8%，報4136點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：31】美團 （03690） 最新轉升0.2%，高見131.7元，今早曾低見128元。

【10：24】騰訊 （00700） 撐市升3%，高見374.4元，大市最新升約45點，報19613點，科指升0.2%，報4113點。

【10：17】順騰國際 （00932） 升逾52%，高見0.114元，暫為表現最好股份。

【10：15】電視廣播 （00511） 跌幅擴大至逾7%，低見9.08元。

【10：14】天安 （00028） 升半成，破頂高見4.25元，僅錄10宗成交，惟成交達2.1億元。

【10：13】騰訊 （00700） 最新升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌逾1%。

【10：02】大市轉跌4點，報19563點，科指跌0.2%，報4097點。

【10：01】財險 （02328） 升8%，高見8.02元。財險此前公布年度純利約267.1億元人民幣，升19.5%，派末期股息每股47.8分人民幣。

【09：55】復星醫藥 （02196） 績後偏軟，跌0.9%低見21.9元。

【業績｜醫藥股】復星醫藥去年收入升12.7%、純利倒退21% 復必泰銷量按年跌3成

【09：52】康希諾 （06185） 績後跌近3%，低見46.15元。康希諾全年轉虧，淨虧損近9.1億元人民幣，而2021年同期純利19.1億元人民幣，不派末期息。

【09：51】商湯 （00020） 跌幅擴至4%，低見2.69元。

【09：48】兆科眼科 （06622） 去年虧損收窄80.1%至4.1億元人民幣，股價績後跌1%，低見3.7元。

【業績｜生科股】兆科眼科全年虧損收窄80%

【09：46】富豪產業信託 （01881） 挫近兩成，低見1.05元。富豪產業信託年度可供分派收入約2.05億元，跌34%，每基金單位末期分派1仙，跌75%。

【業績｜REIT】富豪產業信託核心盈利按年倒退34% 末期分派削至1仙、周息率達4.7厘

【09：42】恒指開市後升約55點，報19622點，科指轉跌0.1%，報4099點。

【09：40】紐約期油升5.1%，布油升4.2%，三桶油今早上揚，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升近2%，中石化 （00386） 升逾2%。

【09：36】康師傅 （00322） 績後下挫 ，早段跌幅擴至逾12%，低見12.22元。

【09：34】商湯 （00020） 跌1%，低見2.78元。

【商湯20】軟銀再大手沽商湯套現5億 近4個月累沽5分之1持股

【09：32】電視廣播 （00511） 逆市跌逾2%，早段低見9.75元。聯交所披露，第二大股東基金Silchester上周五（24日）沽出67.54萬股TVB，每股平均價10.2937元，套現695.24萬元。

【電視廣播TVB】TVB第二大股東Silchester搶閘沽貨 未待業績見光即套695萬

【09：24】康師傅 （00322） 績後低開逾5%。康師傅全年純利26.32億元人民幣，按年跌30.8%，派23.36分人民幣末期息及23.36分人民幣特別息，合共46.72分人民幣，按年少30.8%。

【業績｜食品股】康師傅去年純利插近31% 削派末期連特別息至47.72仙人幣、股息率3.8厘

【09：22】達勢股份 （01405） 首掛，股價開報46元，與招股價一致。

【09：21】滙豐 （00005） 升近2%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 再跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，恒指高開120點，開報19688點，科指升0.8%，報4136點。

【09：13】期指開報19615點，升12點。

【09：01】恒指黑期升98點，報19659點，道指期貨升32點，報32663點。

【08：07】【領展供股】領展「五供一」超購約1.4倍 、接獲1.4萬份有效接納 3月30日開始買賣

【07：45】【新股IPO】洲際船務2409下限3.27元定價 錄輕微超購一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞︱橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

【07：45】港股ADR收報19647點，升79點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.81元，較港收市價高1.16元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.59元，較港收市價低0.21元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.5元，較港收市價低0.75元或0.9%。

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【07：30】美國銀行業危機緩和，帶動道指早段最多升305點，其後升幅略收窄，道指收升194點，報32432點；標指升6點，報3977點；納指跌55點或0.47%，報11768點。

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責任編輯︰梁浩碩