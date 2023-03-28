【港股市況】滙豐升近2%　ATM個別走、美團續跌逾2%　恒指高開120點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股反彈百點。滙豐 （00005） 升近2%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 再跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，恒指高開120點，開報19688點，科指升0.8%，報4136點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：24】康師傅 （00322） 績後低開逾5%。康師傅全年純利26.32億元人民幣，按年跌30.8%，派23.36分人民幣末期息及23.36分人民幣特別息，合共46.72分人民幣，按年少30.8%。

【業績｜食品股】康師傅去年純利插近31% 削派末期連特別息至47.72仙人幣、股息率3.8厘

【09：22】達勢股份 （01405） 首掛，股價開報46元，與招股價一致。

【09：21】滙豐 （00005） 升近2%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 再跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，恒指高開120點，開報19688點，科指升0.8%，報4136點。

【09：13】期指開報19615點，升12點。

【09：01】恒指黑期升98點，報19659點，道指期貨升32點，報32663點。

【08：07】【領展供股】領展「五供一」超購約1.4倍 、接獲1.4萬份有效接納 3月30日開始買賣

【07：45】【新股IPO】洲際船務2409下限3.27元定價 錄輕微超購一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞︱橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

【07：45】港股ADR收報19647點，升79點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.81元，較港收市價高1.16元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.59元，較港收市價低0.21元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.5元，較港收市價低0.75元或0.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國銀行業危機緩和，帶動道指早段最多升305點，其後升幅略收窄，道指收升194點，報32432點；標指升6點，報3977點；納指跌55點或0.47%，報11768點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點 滙豐ADR高港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、新特能源、華潤醫藥

責任編輯︰梁浩碩