【恒指夜期+北水】北水續錄近29億淨流入　主力吸騰訊美團　恒指夜期升110點（不斷更新）

北水淨流入持續，今日再吸資28.9億元，惟淨流入金額較過去兩個交易日有所減少。資金繼續集中吸騰訊（00700）及美團（03690），分別有9.1及5.7億元淨流入，快手（01024）亦有2.2億元淨流入；淨流出方面，聯想（00992）及中芯（00981）分別有0.7及0.6億元淨流出。

恒指夜期升110點，報19894點。

▼ 點擊圖片放大

騰訊升4%領市、美團反彈2% 康師傅績後挫一成 恒指升216點

騰訊 （00700） 帶領下，港股反彈逾200點。恒指高開120點，早段曾倒跌，其後再度向上，午後升幅擴大，ATM個別發展，騰訊升逾4%領市，美團 （03690） 反彈逾2%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%，康師傅 （00322） 挫一成，恒指升216點，收報19784點，成交1061億元。科指升0.9%，報4144點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 378.20 +4.2 +70 16 滙豐 52.65 +1.9 +28 9 友邦 81.85 +1.6 +24 442 藥明生物 48.30 -1.5 -4 39 康師傅 12.70 -10.4 -4 15 阿里巴巴 84.25 -1.2 -18 24

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

即市走勢︰

【18：35】北水續錄近29億淨流入，主力吸騰訊美團，恒指夜期升110點。

【16：10】ATM個別發展，騰訊 （00700） 升逾4%領市，美團 （03690） 反彈逾2%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%，康師傅 （00322） 挫一成，恒指升216點，收報19784點，成交1061億元。科指升0.9%，報4144點。

【15：56】恒指U盤前升184點，報19751點。

【15：45】【華為造車】華為汽車轉型遇挫折？ 與廣汽埃安合作項目降級為零件供應商

【15：37】【業績│內房】綠城：內房市場整體有回暖態勢惟對前景審慎樂觀 次季新房銷售料持企、部分項目加價

【15：30】比亞迪 （01211） 績前最新升逾1%，吉利 （00175） 升近2%，長汽 （02333） 升逾4%，廣汽 （02238） 升逾1%。另外，理想汽車 （02015） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 升半成，蔚來 （09866） 升1%。

【15：20】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 跌0.6%，聯通 （00762） 升近2%，中電信 （00728） 跌0.3%。

【15：16】【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券 港島打工仔限定福利？（附地點）

【15：04】中國鑄晨81 （00810） 全年虧損擴至2799.1萬元，股價破底低見0.6元後，倒升兩成，高見0.77元。

【14：55】【新股IPO】內地虛擬社交平台Soul母企Soulgate第二度遞表 騰訊持股近五成

【14：47】申洲 （02313） 績後曾挫半成，低見76.75元，最新報79.5元，跌2%。

【14：31】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、渣打 （02888） 分別升2%。

【14：23】商湯 （00020） 股價午後跌逾5%，低見2.66元。

【14：20】港股午後曾高見19875點，升最多307點，最新報19777點，升209點，科指升0.8%，報4140點。

【14：12】【業績｜內房】保利置業全年少賺60% 末期息大削64%至4.8仙

【13：53】騰訊 （00700） 升半成，美團 （03690） 升逾3%，大市升幅擴至300點。

【13：41】騰訊 （00700） 午後升逾4%，高見380.4元，美團 （03690） 轉升逾1%，高見133.8元，阿里巴巴 （09988） 則逆市跌逾2%，低見83.3元。

【13：41】【螞蟻集團】支付寶事業群據報啟動近7年來最大高管輪崗 涉及多個部門

【13：39】聯想 （00992） 股價續回吐，逆市跌逾1%，低見8.46元。

【13：29】【業績｜醫藥股】石四藥去年多賺43% 末期息8仙、全年派息增17%

【13：21】【大行看法】景順趙耀庭：亞洲及新興市場的歐美銀行風險敞口偏低 中資股仍值得投資

【13：20】零跑汽車 （09863） 升逾18%，高見37.65元。

【13：11】【業績｜生科股】聖諾醫藥去年虧損收窄至8830萬美元

【13：06】【優品360】林子峰及許毅芬落實甩手49%股權 國企招商局折讓3成入場、股價跌約1成半

【13：04】騰訊 （00700） 最新升逾4%，高見379.6元，大市升約150點，科指升0.6%。

【13：03】超媒體控股 （00072） 績後跌12%，低見0.79元。超媒體控股年度公司擁有人應佔虧損擴至7018.8萬元人民幣，不派息。

【13：00】港股午後初段升約110點，報19678點，科指升0.4%，報4119點。騰訊 （00700） 升近4%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%。

【12：53】【CIC】中投國際諮詢委員會會議擬下半年在港舉行會議 14年來首次在內地以外召開

【12：49】【業績｜服裝股】利華控股末期息增派2.5倍至8.5仙、股息率13.9厘 去年純利增至1451.7萬美元

【12：41】【業績│餐飲股】太興集團盈轉虧淨蝕4320萬元、末期息減49%至2.5仙 旗下邊個品牌仍可逆市增長？

【12：35】【業績】深圳國際全年少賺65% 股息削69%至0.257元、周息率跌至不足4厘

【12：22】【業績│物管股】華潤萬象去年核心純利增長三成、末期息增13%至31.2仙 終止收購民企物管諸暨祥生

【12：21】【互聯網監管】網信辦推2023清朗行動處理9大網絡問題 將專項治理青少年沉迷短視頻

【12：17】【業績｜藍籌股】申洲國際全年多賺35.3%、收入創新高 末期息增49%至0.85元

【12：05】【加密貨幣】金管局證監會據報4月主持會議 助虛擬資產行業獲銀行服務

【12：00】恒指半日升139點，報19707點，成交519億元。科指升0.5%，報4127點。ATM個別走，騰訊 （00700） 升4%領市，美團 （03690） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。金融股彈，滙豐 （00005） 升逾1%。康師傅 （00322） 績後挫逾11%，電視廣播 （00511） 績前跌近7%，商湯 （00020） 跌近3%。

【11：42】恒指中午收市前升約107點，報19674點，科指升0.4%，報4122點。

【11：36】比亞迪 （01211） 股價績前暫無升跌，比亞迪電子 （00285） 升逾1%。

【11：31】內地股市個別發展，上證半日升近0.1%，深證跌0.4%，創業板指跌0.9%。

【11：23】阿里健康 （00241） 跌逾4%，平安好醫生 （01833） 跌2%，京東健康 （06618） 跌逾1%。

【11：13】有線寬頻 （01097） 績後跌2%，低見0.045元。

【業績｜有線】有線寬頻去年破紀錄蝕8.9億、負資產7.4億 連續虧損15年

【11：10】恒指最新升約150點，報19718點，科指升0.7%，報4132點。

【11：04】優品360 （2360） 逆市跌逾11%，低見2.05元。優品360公布招商局海通貿易斥8.6億元向執行董事林子峰及許毅芬收購49%股權，而許毅芬作為要約人按每股作價1.76元提出可能無條件強制現金要約，較上日收市價2.49元折讓約29.3%。

【11：00】財險 （02328） 升一成，高見8.17元。國壽 （02628） 升逾2%，平保 （02318） 升0.7%，太保 （02601） 升逾1%。

【10：57】MI能源 （01555） 挫逾三成，破底低見0.035元。MI能源公布可能延遲刊發去年度業績及寄發去年度報告，目前預期股票將於4月3日暫停於聯交所買賣，直至刊發去年度業績有關的公告。

【10：49】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 最新升逾1%，渣打 （02888） 升2%。

【SVB】HSBC滙豐澳洲CEO：收購矽谷英國分行是明智決定兼有重大意義 可成為哈佛的商業研究案例

【10：36】將於明日公布業績的香港航天科技 （01725） ，股價升逾7%，高見12.54元。

【10：31】美團 （03690） 最新轉升0.2%，高見131.7元，今早曾低見128元。

【10：24】騰訊 （00700） 撐市升3%，高見374.4元，大市最新升約45點，報19613點，科指升0.2%，報4113點。

【10：17】順騰國際 （00932） 升逾52%，高見0.114元，暫為表現最好股份。

【10：15】電視廣播 （00511） 跌幅擴大至逾7%，低見9.08元。

【10：14】天安 （00028） 升半成，破頂高見4.25元，僅錄10宗成交，惟成交達2.1億元。

【10：13】騰訊 （00700） 最新升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌逾1%。

【10：02】大市轉跌4點，報19563點，科指跌0.2%，報4097點。

【10：01】財險 （02328） 升8%，高見8.02元。財險此前公布年度純利約267.1億元人民幣，升19.5%，派末期股息每股47.8分人民幣。

【09：55】復星醫藥 （02196） 績後偏軟，跌0.9%低見21.9元。

【業績｜醫藥股】復星醫藥去年收入升12.7%、純利倒退21% 復必泰銷量按年跌3成

【09：52】康希諾 （06185） 績後跌近3%，低見46.15元。康希諾全年轉虧，淨虧損近9.1億元人民幣，而2021年同期純利19.1億元人民幣，不派末期息。

【09：51】商湯 （00020） 跌幅擴至4%，低見2.69元。

【09：48】兆科眼科 （06622） 去年虧損收窄80.1%至4.1億元人民幣，股價績後跌1%，低見3.7元。

【業績｜生科股】兆科眼科全年虧損收窄80%

【09：46】富豪產業信託 （01881） 挫近兩成，低見1.05元。富豪產業信託年度可供分派收入約2.05億元，跌34%，每基金單位末期分派1仙，跌75%。

【業績｜REIT】富豪產業信託核心盈利按年倒退34% 末期分派削至1仙、周息率達4.7厘

【09：42】恒指開市後升約55點，報19622點，科指轉跌0.1%，報4099點。

【09：40】紐約期油升5.1%，布油升4.2%，三桶油今早上揚，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升近2%，中石化 （00386） 升逾2%。

【09：36】康師傅 （00322） 績後下挫 ，早段跌幅擴至逾12%，低見12.22元。

【09：34】商湯 （00020） 跌1%，低見2.78元。

【商湯20】軟銀再大手沽商湯套現5億 近4個月累沽5分之1持股

【09：32】電視廣播 （00511） 逆市跌逾2%，早段低見9.75元。聯交所披露，第二大股東基金Silchester上周五（24日）沽出67.54萬股TVB，每股平均價10.2937元，套現695.24萬元。

【電視廣播TVB】TVB第二大股東Silchester搶閘沽貨 未待業績見光即套695萬

【09：24】康師傅 （00322） 績後低開逾5%。康師傅全年純利26.32億元人民幣，按年跌30.8%，派23.36分人民幣末期息及23.36分人民幣特別息，合共46.72分人民幣，按年少30.8%。

【業績｜食品股】康師傅去年純利插近31% 削派末期連特別息至47.72仙人幣、股息率3.8厘

【09：22】達勢股份 （01405） 首掛，股價開報46元，與招股價一致。

【09：21】滙豐 （00005） 升近2%，騰訊 （00700） 升1%，美團 （03690） 再跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，恒指高開120點，開報19688點，科指升0.8%，報4136點。

【09：13】期指開報19615點，升12點。

【09：01】恒指黑期升98點，報19659點，道指期貨升32點，報32663點。

【08：07】【領展供股】領展「五供一」超購約1.4倍 、接獲1.4萬份有效接納 3月30日開始買賣

【07：45】【新股IPO】洲際船務2409下限3.27元定價 錄輕微超購一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞︱橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變

【07：45】港股ADR收報19647點，升79點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.81元，較港收市價高1.16元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報362.59元，較港收市價低0.21元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.5元，較港收市價低0.75元或0.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美國銀行業危機緩和，帶動道指早段最多升305點，其後升幅略收窄，道指收升194點，報32432點；標指升6點，報3977點；納指跌55點或0.47%，報11768點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點 滙豐ADR高港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、新特能源、華潤醫藥

責任編輯︰梁浩碩