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【加密貨幣】幣安Binance、趙長鵬遭美國CFTC起訴　趙長鵬：不認同訴狀描述

股市 15:30 2023/03/28

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【加密貨幣】幣安及CEO趙長鵬遭美國商品期貨交易委員會起訴

美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴幣安（Binance）及其行政總裁趙長鵬，指幣安違反美國要求期貨及其他衍生品在受監管平台上交易的規定。CFTC指，幣安向美國用戶提供未經註冊的加密貨幣衍生產品，又指示用戶使用「虛擬私人網路」（VPN）避免監管等。

CFTC又稱，幣安未能實施有效的反洗錢計畫，也沒有採取必要保障措施以確定客戶真實身份。

幣安：兩年來一直在與監管機構合作

幣安在聲明中稱，CFTC的訴訟「出人意料且令人失望」，過去兩年進行了大量投資，以確保平台上沒有活躍的美國用戶。幣安指，其兩年來一直在與該監管機構合作，並將繼續與美國和其他地方的當局合作。

趙長鵬在幣安博客上稱，CFTC的訴狀對事實的陳述似乎不完整，不認同訴狀中對許多問題的描述。他補充指，他嚴格遵守幣安的政策，包括針對擁有上市細節等非公開信息的人的政策。

CFTC至少從2021年以來就一直調查幣安是否未能阻止美國居民買賣加密貨幣衍生品。按照CFTC規定，若平台允許美國用戶交易相關產品，則需在該機構註冊。

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責任編輯︰梁浩碩

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