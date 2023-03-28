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【領展供股】領展「五供一」錄超額認購、接獲1.4萬份有效接納　3月30日開始買賣

股市 08:07 2023/03/28

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【領展供股】領展「五供一」接獲1.4萬份有效接納

領展 （00823） 此前進行「五供一」集資，領展最新公布供股結果，表示供股已獲超額認購，合共接獲14,030份有效接納，並接獲合共10.2億個供股基金單位的申請， 相當於供股項下可供認購4.26億個供股基金單位的總數約240.3%。供股基金單位將於3月30日（周四）於聯交所開始買賣。

供股所得款項淨額為約188億元（扣除開支前）或約185億元（扣除開支後）。

領展此前公布上市首次供股，以全面包銷方式進行「五供一」的供股集資，每個供股基金單位認購價44.2元，折讓29.6%，領展指可壯大領展的資本基礎，部署增長新征程，同時將淨負債率降至低於20%。

【領展823】領展全日跌近13%　折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）

【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球　加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 領展房產基金（00823） 領展 供股 集資
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