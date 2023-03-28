【領展供股】領展「五供一」超購約1.4倍 、接獲1.4萬份有效接納　3月30日開始買賣

▲ 【領展供股】領展「五供一」接獲1.4萬份有效接納

領展 （00823） 此前進行「五供一」集資，領展最新公布供股結果，表示供股已獲超額認購，合共接獲14,030份有效接納，並接獲合共10.2億個供股基金單位的申請， 相當於供股項下可供認購4.26億個供股基金單位的總數約240.3%。供股基金單位將於3月30日（周四）於聯交所開始買賣。

供股所得款項淨額為約188億元（扣除開支前）或約185億元（扣除開支後）。

領展此前公布上市首次供股，以全面包銷方式進行「五供一」的供股集資，每個供股基金單位認購價44.2元，折讓29.6%，領展指可壯大領展的資本基礎，部署增長新征程，同時將淨負債率降至低於20%。

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責任編輯︰梁浩碩