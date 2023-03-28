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【新股IPO】洲際船務2409下限3.27元定價　錄輕微超購一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:37 2023/03/28

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【新股IPO】洲際船務2409下限3.27元定價　錄輕微超購一手中籤率100%（附分配結果連結）

洲際船務 （02409） 公布招股結果。內地綜合航運服務提供商洲際船務以每股3.27元定價，為招股價範圍3.27元至3.91元的下限定價，集資淨額3.5億元，一手中籤率100%，人人有份。洲際船務將於3月29日掛牌。【分配結果連結】

洲際船務於香港公開發售部分共錄得2593人認購，超額認購0.14倍，國際發售部分超購0.09倍。

所得款項淨額約77%預計將用於擴充及優化船隊，約10%預計將用於通過於上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強其船舶管理能力，及擴大目前於青島、寧波及福州的現有船舶管理運營業務，3%預計將用於在業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技，10%預計將用作一般營運資金。

【新股IPO】內地白酒商珍酒李渡通過上市聆訊 去年首9個月少賺9%

【新股IPO】內地醫師平台梅斯健康第三度遞表上市

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 洲際船務（02409） IPO
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