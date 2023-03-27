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【業績｜水泥股】海螺水泥去年純利降52%　末期息每股1.48元人民幣、按年跌38%

股市 23:28 2023/03/27

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海螺水泥 （00914） 去年度純利158.6億元人民幣，按年跌52.3%，每股盈利2.99元人民幣，按年跌52.4%。建議派發末期股息每股1.48元人民幣（含稅），按年跌37.8%。去年度營業收入1320.2億元人民幣，按年跌21.4%。海螺水泥今（27日）收報26.7港元，跌4.3%。

去年，水泥和熟料合計淨銷量為3.1億噸，按年降24.1%；實現主營業務收入1,036.9億元，按年降30.1%；營業成本764.3億元，按年降22.9%；產品綜合毛利率為26.29%，按年降6.82個百分點。

成本費用方面，受煤炭價格及電價上漲影響，去年公司水泥熟料綜合成本按年升13.3%。按中國會計準則編制的主要費用項目方面，去年銷售費用按年跌2.4%至33.3億元人民幣，管理費按年升9.5%至55.6億元人民幣，研究費按年升51.5%至20.1億元人民幣。

相關文章：

【盈警｜水泥股】海螺水泥料去年淨利潤逾139.7億人幣　少賺5成

編輯：胡學能

港股 海螺水泥（00914）
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