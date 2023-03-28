▲ 【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB 拆解「特價」買SVB真相 FDIC罕有5厘息支援交易

第一公民銀行（First Citizens BancShares，美：FCNCA）宣布入主矽谷銀行（SVB）後，當全球投資者眼看銀行得到「着數」，承接存款總額1,190億美元（約9,282億港元）之際，股價一度衝高56.2%，高見910美元，接近上市以來新高，收市仍升53.7%，收報895.61美元，成交171.8萬股或14.96億元，為過去1成平均成交量的14倍，可見炒風熾熱。

165億美元僅買入160億美元淨資產

根據聯邦存款保險公司（FDIC）新聞稿，第一公民銀行會買入矽谷銀行「所有存款及貸款」，並指矽谷銀行截至3月10日，即查封銀行當日，總資產1670億美元，約1190億美元總存款。而與第一公民銀行的交易，是以「特價」165億美元買入720億美元矽谷銀行資產。大約900億美元的證券和其他資產保留在破產管理中，仍由FDIC處置。

這筆「着數」交易，刺激第一公民銀行股價急升，不過，根據第一公民銀行的發布，接管的有560億美元存款，以及720億美元貸款。

簡單來說，若原有SVB的存戶來提款，第一公民銀行要準備現金，供存款提錢走，最多為提走560億美元，所以對第一公民銀行來說，這筆錢是負債。至於資產，是指原有向SVB借錢的，要根據原有合約來還錢，最終可安全收回來而不用找「半澤直樹」追數的，資產可達720億美元。以720億美元減去560億美元還給存戶，這筆真正的資產，才剩下160億美元，即第一公民銀行以165億美元買160億美元資產，是所謂「特價」的真相。

FDIC 700億美元備用 5.05厘息

FDIC最新罕有給予700億美元的信用額度，旨在幫助該行滿足未來兩年因整合矽谷銀行業務，而出現的流動性需求。市場分析指，措施避免第一公民銀行因SVB存款的擠提風險。不過，借款利率是SOFR（有擔保隔夜融資利率）加25點子，以現時SOFR為4.8厘計，即5.05厘。

另外據FDIC指，第一公民銀行還開出普通股增值權給FDIC，根據第一公民銀行股價走勢，FDIC有機會再賺多5億美元。第一公民銀行因而贏得競投矽谷銀行資產。

第一公民銀行創立於1898年，至今已125年歷史，美國立國亦只247年，正好佔一半時期。百年老店競投出價最高，據第一公民銀行指，此次收購將建立在許多業務的現有能力之上，包括財富及私人銀行業務、商業銀行業務、企業銀行業務和個人銀行業務。 此外，銀行期待著向原有的SVB客戶介紹自身的客戶、商業服務、財富及商業產品。

第一公民銀行：全面整合客戶關係

第一公民銀行首席財務總監Craig Nix周一在投資者會議上表示，雖然矽谷銀行首季出現了強勁的流失客戶，但該行打算利用留下來的SVB員工的能力、利用SVB的商業特色，引入第一公民銀行客戶，全面整合客戶關係。

股價為何急升？第一是對冲基金入場炒作，希望百年老店變成SVB；其次是買入的資產達720億美元，其本身資產僅為2180億美元，即時加大銀行規模。

相關文章：

【SVB】第一公民銀行盤前升逾5成 正式入主矽谷銀行 承接1190億美元存款

【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB 料輸144億

記者：伍鍵文