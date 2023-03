【復活節好去處】旺角T.O.P辦Nintendo Switch Game Tour 設「瑪利歐」等主題佈置 試玩體感遊戲

提到大家最關心的電玩動態,想必是將先後在4月及5月震撼登場的《超級瑪利歐兄弟大電影》和《薩爾達傳說 曠野之息》的續作《薩爾達傳說 王國之淚》。旺角商場T.O.P This is Our Place(簡稱T.O.P)於4月4日至5月28日將舉辦【Nintendo Switch Game Tour】。活動期間歡迎到場於不同場景打卡並試玩遊戲,投入Nintendo Switch的遊戲世界。



【青姐話】馬雲現形 大市顯靈?

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在T.O.P各層設置了「瑪利歐」、「薩爾達傳說」及「星之卡比」的主題佈置,大家更可試玩「瑪利歐系列」、「薩爾達傳說系列」、「卡比系列」、《Nintendo Switch 運動》、《健身環大冒險》及《Fitness Boxing Fist of the NorthStar》等多款遊戲。各位記得領取Game Tour活動指南,試玩遊戲便可獲得印章,更有機會獲得限定精品。此外,指定日子亦可於300吋電玩屏幕享受「至T.O.P打機體驗」,與好友一同暢玩。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星,詳見【下一頁】

T.O.P同步推出「戰隊消費換領」,累積最高消費金額,可獲得《薩爾達傳說 王國之淚 Collector's Edition》、amiibo「林克【王國之淚】」及其他日本直送精品。體驗活動即將登場,密切期待Nintendo 及商場社交平台公布。



活動期間親臨T.O.P MTR樓層的體感遊戲試玩區便可即場與好友一起試玩各款體感遊戲,包括《Nintendo Switch 運動》、《健身環大冒險》、《Fitness Boxing Fist of the North Star》、《太鼓之達人 咚咚雷音祭》及《Just Dance 舞力全開 2023》5款運動或音樂遊戲。

3大打卡位:瑪利歐、卡比及薩爾達傳說拍照區

親臨位於T.O.P 1樓的瑪利歐拍照區即可與在遊戲常出現的水管合照。於指定日子,瑪利歐更會現身會場與各位見面。2樓亦設有《薩爾達傳說 曠野之息》拍照區,主角林克等待大家前來。最後不妨到位於3樓的卡比拍照區,與高圓滾滾的立體卡比自拍,萬勿錯過多個合照機會!



活動詳情:

【Nintendo Switch Game Tour @ T.O.P This is Our Place】

日期:2023 年4月4日至5月28日

時間:中午12時至晚上 8時

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place (旺角港鐵站B4出口直達)

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯:陳詠妍