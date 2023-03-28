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【復活節好去處】旺角T.O.P辦Nintendo Switch Game Tour 設「瑪利歐」等主題佈置 試玩體感遊戲

理財智慧 10:03 2023/03/28

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提到大家最關心的電玩動態，想必是將先後在4月及5月震撼登場的《超級瑪利歐兄弟大電影》和《薩爾達傳說 曠野之息》的續作《薩爾達傳說 王國之淚》。旺角商場T.O.P This is Our Place（簡稱T.O.P）於4月4日至5月28日將舉辦【Nintendo Switch Game Tour】。活動期間歡迎到場於不同場景打卡並試玩遊戲，投入Nintendo Switch的遊戲世界。
 

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在T.O.P各層設置了「瑪利歐」、「薩爾達傳說」及「星之卡比」的主題佈置，大家更可試玩「瑪利歐系列」、「薩爾達傳說系列」、「卡比系列」、《Nintendo Switch 運動》、《健身環大冒險》及《Fitness Boxing Fist of the NorthStar》等多款遊戲。各位記得領取Game Tour活動指南，試玩遊戲便可獲得印章，更有機會獲得限定精品。此外，指定日子亦可於300吋電玩屏幕享受「至T.O.P打機體驗」，與好友一同暢玩。

 

 

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T.O.P同步推出「戰隊消費換領」，累積最高消費金額，可獲得《薩爾達傳說 王國之淚 Collector&#39;s Edition》、amiibo「林克【王國之淚】」及其他日本直送精品。體驗活動即將登場，密切期待Nintendo 及商場社交平台公布。


活動期間親臨T.O.P MTR樓層的體感遊戲試玩區便可即場與好友一起試玩各款體感遊戲，包括《Nintendo Switch 運動》、《健身環大冒險》、《Fitness Boxing Fist of the North Star》、《太鼓之達人 咚咚雷音祭》及《Just Dance 舞力全開 2023》5款運動或音樂遊戲。

 

3大打卡位：瑪利歐、卡比及薩爾達傳說拍照區
親臨位於T.O.P 1樓的瑪利歐拍照區即可與在遊戲常出現的水管合照。於指定日子，瑪利歐更會現身會場與各位見面。2樓亦設有《薩爾達傳說 曠野之息》拍照區，主角林克等待大家前來。最後不妨到位於3樓的卡比拍照區，與高圓滾滾的立體卡比自拍，萬勿錯過多個合照機會！

 


活動詳情：
【Nintendo Switch Game Tour @ T.O.P This is Our Place】
日期：2023 年4月4日至5月28日
時間：中午12時至晚上 8時
地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place （旺角港鐵站B4出口直達）

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：陳詠妍

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