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【業績｜券商股】交銀國際去年轉錄虧損29.8億元　上市以來首度不派息

股市 22:17 2023/03/27

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交銀國際 （03329） 去年轉為虧損29.8億元，不派息。前年純利2.6億元。去年整體虧損主要是自營交易虧損達17.4億元所拖累，其中「資產管理及顧問」業務錄得自營交易虧損4.7億元，乃因根據資產管理協議向一名客戶的保證收益付款，在執行該等資產管理協議時，集團將投資重點部署於債務證券領域，而債務證券資產的價格在去年有顯著回落。另一業務「投資及貸款」方面，自營交易虧損12.8億元。

去年減值撥備按年擴大至88%至24.3億元。

交銀國際指，主要由於美聯儲收緊貨幣政策及資本市場波幅高等因素的影響，市場表現不如人意，去年經營業績因而嚴重受影響。於去年底，交銀國際的資產管理規模（AUM）總額241.8億元，按年減少26.3%。去年，資產管理及顧問服務費收入減少11.1%至4440萬元。

交銀國際2017年從交通銀行 （03328） 分拆而上市，上市以來至2021年度都有派息。

相關文章：

【業績｜券商股】交銀國際中期盈轉虧蝕16.7億元　投資業務受累美加息及資本市場波幅

編輯：胡學能

港股 交銀國際（03329）
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