【業績｜REIT】富豪產業信託削末期分派76%削至1仙　股價曾挫24%

▲ 【業績｜REIT】富豪產業信託核心盈利按年倒退34% 末期分派削至1仙、周息率達4.7厘

富豪產業信託 （01881） 公布，2022年核心盈利（不包括投資物業公平值之變動）按年跌35%至1.752億元，基金單位持有人全年可供分派收入按年跌34.1%至2.048億元。富豪產業信託建議，每單位末期分派0.01元，按年減派76%，全年分派總額為0.061元，按年少29%。

富豪產業信託去年中期分派按年增13%，但末期分派「減凸」，今早股價曾跌24%，低見1元。至上午11時30分，公司股價跌幅收窄至12%，暫報1.16元，周息率約5.25厘。

雖然期內租金及酒店收入淨額按年升4%至6億元，但富豪產業信託指出，可供分派收入總額受累於銀行同業拆息（HIBOR）上升，導致銀行貸款借貸成本所產生的融資支出增加。

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記者：伍鍵文