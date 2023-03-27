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【香港經濟】香港出口貨值連跌10個月、2月跌8.8%勝預期　大新料全年出口或跌介乎5至10%

宏觀解讀 21:18 2023/03/27

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本港出口貨值連跌10個月。政府統計處宣布，今年2月商品整體出口貨值為2862億元，按年跌8.8%，較1月跌36.7%明顯收窄，亦比預測跌28%為佳。2月商品進口貨值為3316億元，按年跌4.1%，勝1月跌30.2%和預估跌23%。2月份錄得有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的13.7%。

合併今年1月及2月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值按年跌25.4%。同時，商品進口貨值跌18.9%。今年首兩個月錄得有形貿易逆差710億元，相等於商品進口貨值的11%。

港府：先進國家增長放緩將令香港出口表現受壓

政府發言人表示，將今年首2個月的數據合計以清除農曆新年在不同時候出現的影響後，商品出口貨值在外圍環境疲弱下按年顯著下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，預期先進經濟體增長放緩在短期內會繼續令香港的出口表現受壓。不過，內地經濟加快復甦，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部認為，隨着內地經濟活動逐步復常，預料內地需求或改善，但同時聯儲局等主要央行緊縮貨幣政策持續，或抑制外部實質需求；此外，歐美銀行業事件或會令企業需求趨向審慎。該行估計，今年全年整體出口跌幅可能介乎5至10%。

相關文章：

【香港經濟】香港2月消費物價按年升1.7%、今年首2個月升2.1%　政府發言人：未來通脹總體或面對一些上升壓力

編輯：胡學能

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