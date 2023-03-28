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【業績｜生科股】兆科眼科全年虧損收窄80%

股市 09:46 2023/03/28

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【業績｜生科股】兆科眼科全年虧損收窄80%

兆科眼科 （06622） 公布，去年虧損收窄80.1%至4.1億元（人民幣，下同）；撇除優先股負債賬面金額變動，經調整虧損擴大58%至3.6億元；收入按年增80%至3804.1萬元。

兆科眼科研發開支按年增34.7%至3億元；涉治療兒童及青少年近視的阿托品NVK002及翼狀胬肉ZKY001臨床試驗及研發活動。

兆科預期旗下首隻創新藥，環孢素A眼凝膠產品2024年推出，可與集團去年推出的熱敷眼罩一同使用。集團今年擬就青光眼及其他範疇候選藥左簡化新藥申請；治療青光眼的仿製藥藥貝美素噻嗎洛爾滴眼液已獲國家藥監局批准上市，首張處方已於3月8日開出。

集團同日公布，旗下治療乾眼症產品NVK002已向韓國領先藥品Kwangdong Pharmaceutical授權進口、宣傳、分銷、營銷及出售獨家權。

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記者：宋佩恩 

港股 治療 業績公布 近視 青光眼 乾眼症 兆科眼科（06622）
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