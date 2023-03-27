【業績｜零售股】鴻福堂派末期及特別息共0.62仙　去年少賺9%

▲ 【業績】鴻福堂去年少賺9% 派末期及特別息0.62仙

鴻福堂 （01446） 公布業績，收入按年跌1.3%至6.87億元，純利按年倒退9.1%至750萬元；宣派末期息0.34仙及特別息0.28仙，合計0.62仙，按年跌8.8%。

期内，零售業務收入按年減少1.5%至5.17億元，批發業務收入按年減少0.9%至1.69億元。

鴻福堂指，疫情期間實行的社交距離措施影響業務，店舖人流及同店銷售均下跌，不過，零售分部溢利仍按年微升0.6%至3130萬元，主要受惠於業主減租、保就業計劃及餐飲處所資助計劃的資助。

展望未來，鴻福堂指，中港兩地去年底起逐步取消防疫限制，市道開始出現轉機，不過，仍對上半年的零售表現極為審慎。

此外，鴻福堂去年資本開支按年跌6%至2870萬元，主要用於開設新店、翻新現有零售店、購買 大埔廠房的生產設施，以及建造位於中國內地開平市的生產廠房。

目前，鴻福堂在香港經營共120間零售店，包括10間以吸引 年輕客群為定位的「HFT Life」分店。

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記者：伍鍵文