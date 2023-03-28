【碳中和】新奧今年目標零售氣量增長10% 核心利潤增逾一成

藍籌燃氣股新奧能源(02688)執行董事兼總裁劉建鋒表示，今年的業績指引，當中包括2023年度目標天然氣零售氣量增長10％，核心利潤增長10％以上，以及泛能業務收入增長40％以上，預計今年在泛能業務的投資約15至20億元人民幣，亦不排除未來會加大相關的投資。新奧全日上升3%收報105.1元。

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新奧主席鄭洪弢表示，國際LNG價格已較高點大幅下滑，料今年國際LNG價格或會有波動，但會較去年有所下降，而國內天然氣供應的需求相對總體平衡，價格將比去年更平穩。新奧財務總監牟妮妮表示，料集團今年的資本開支約80至90億元人民幣，當中將用於原油及天然氣管道建設以及泛能項目建設開發等。

花旗發表報告指，新奧能源今年業務具復甦潛力，由於去年基數較低，今年10％的核心利潤增長目標似乎不難實現，亦指其成本轉嫁能力有望改善，近期股價調整後估值變得更具吸引力，由於盈利波動更大，下調目標價6％至每股120元，評級由「中性」上調至「買入」。

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