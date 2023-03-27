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【Aramco】沙特阿美以溢價88%入股榮盛石化約10%股權　日供應48萬桶原油

股市 18:56 2023/03/27

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【Aramco】沙特阿美以溢價88%入股榮盛石化約10%股權　日供應48萬桶原油

沙特阿美（Aramco）公布，向榮盛控股收購其持有的榮盛石化（深：002493）10%加1股的股權，每股價格約24.3元（人民幣，下同），較榮盛石化周一收報12.91元溢價約88%，涉資246億元，以擴大在內地下游業務的發展。交易需監管機構批准，預料今年底前完善。

沙特阿美與榮盛石化簽訂戰略合作協議，沙特阿美美將向榮盛石化每日提供48萬桶原油，雙方就原油採購、原料供應、化學品銷售、精煉化工產品銷售、原油儲存及技術分享等方面進行合作。

沙特阿美：對中國石化行業基本面有信心

榮盛石化指，合作可鞏固與沙特阿美現有原油採購業務的合作關係，以及其他化工原材料的供應，並有望進一步拓展化工產品的海外銷售渠道，保障石油化工品產業鏈的穩定性。

沙特阿美執行副總裁Mohammed Y. Al Qahtani表示，協議顯示沙特阿美在中國的長期承諾，以及對中國石化行業基本面的信心，亦是沙特阿美在關鍵市場的一項重要收購，相信有助支持其液態化學品戰略，並承諾為中國最重要的煉油廠之一提供可靠的基本原油供應。

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編輯：陳韻妍

港股 A股 收購 榮盛石化（深：002493） 銷售 採購
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