  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

慈父資助兒子入市　新葵芳花園兩房562.5萬售

股樓投資 19:14 2023/03/27

分享：

分享：

中原地產曾日昇表示，新葵芳花園E座低層6室，實用面積408平方呎，兩房間隔，享市景，叫價580萬元，議價後以562.5萬元沽出，實用呎價13,787元。買家為一名「後生仔」，獲慈父資助買樓，見美國加息及歐美銀行危機未有影響本港樓價，加上新盤銷情熾熱，入市信心不減，見上址條件合意，迅速承接。原業主則於2015年以450萬元買入單位，持貨約8年沽出，帳面獲利112.5萬元或25%。

 

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

  •  

同場加映【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

葵芳 新葵芳花園 中原地產 私人屋苑

上一篇文章

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

下一篇文章

北角老街坊回流香港　豪擲1038萬買維多利中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
瑞士財長：有必要合併瑞銀瑞信 否則瑞信會撑不過上周一
瑞士財長：有必要合併瑞銀瑞信 否則瑞信會撑不過上周一
【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助入市
【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助入市
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款