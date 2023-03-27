慈父資助兒子入市　新葵芳花園兩房562.5萬售

中原地產曾日昇表示，新葵芳花園E座低層6室，實用面積408平方呎，兩房間隔，享市景，叫價580萬元，議價後以562.5萬元沽出，實用呎價13,787元。買家為一名「後生仔」，獲慈父資助買樓，見美國加息及歐美銀行危機未有影響本港樓價，加上新盤銷情熾熱，入市信心不減，見上址條件合意，迅速承接。原業主則於2015年以450萬元買入單位，持貨約8年沽出，帳面獲利112.5萬元或25%。

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁】

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