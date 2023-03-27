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【大行報告｜招行3968】招行曾跌2%　滙豐研究：目標價降至58元、零售資產質量有惡化迹象

股市 18:53 2023/03/27

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招行 （03968） 日前公布去年業績，純利1380.12億元人民幣，按年增長15.1%。滙豐環球研究發表報告，指招行去年每股盈利及每股帳面值有堅實增長，普通股權一級資本（CET1）比率勝預期；理財產品餘額在去年底下降，企業資產質量有改善但零售惡化，報告將招行H股目標價由60.5港元，下調4.1%至58港元，評級維持「買入」。招行今最多曾跌2%，低見39.2港元。

滙豐環球研究指，招行業績的積極因素包括：第4季度CET1比率按季大升83個基點至13.68%，接近工行 （01398） 、建行 （00939） 達到的水平，並可能導致對潛在派付比率增加的討論；總資產在第4季度大增，主要歸因於零售存款流入。擴大的資產基礎可能會使今年的淨利息收入受益；企業的不良貸款率、需要關注貸款（special mention loans, SML）比率、逾期貸款率在第4季度全面下降；淨息差在第4季度略擴大。

主要的負面因素包括：零售資產質量有惡化迹象，信用卡、消費和抵押貸款的不良比率、需要關注貸款比率、逾期貸款比率都上升，可能會挑戰市場對抵押貸款安全的假設；去年下半年零售貸款收益率按年降20個基點至5.34%，預期因貸款今年上半年重新訂價而會進一步下降；由於贖回，去年最後兩個月理財產品餘額降逾10%；管理層下調今年的增長前景。

業績公布後，滙豐環球研究將招行今明兩年的盈利分別下調3%、3.9%，以反映更保守的淨息差前景和理財收入增長。

大摩：市場波動下招行具能力留客戶存款

大摩報告認為，盡管去年第4季度固定收益市場大波動，但招行的優質客戶群仍具彈性。金葵花客戶季度增長1.2%，導致資產管理規模（AUM）連續增長1.1%，而私人銀行客戶數量和AUM季度增長1.1%和1.4%。這可能是由於零售存款的強勁流入，活期存款環比增長15.9%，定期存款環比增長13.2%，表明盡管市場波動，招行仍有能力保留客戶AUM。

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編輯：胡學能

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