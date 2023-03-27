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北角老街坊回流香港　豪擲1038萬買維多利中心

股樓投資 19:04 2023/03/27

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有移居外地多年的「北角老街坊」近期回流香港，日前以1,038萬元買入北角維多利中心一伙兩房單位。美聯物業盧浩表示，維多利中心1座中層B室，實用面積524平方呎，原先開價1,080萬元，議價後以1,038萬元易手，實用呎價約19,809元。 

盧浩透露，買家為20年前搬走移居外地的「北角老街坊」，近期回港後繼續在北角區物色單位自用，希望「落葉歸根」，最終對上址一見鍾情，故以1,038萬元意頭價入市。 

資料顯示，原業主於1979年以72.9萬元購入上述物業，現轉手帳面獲利約965.1萬元，物業期內升值逾13倍。 

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撰文 : 黃卓賢

維多利中心 美聯物業 北角 二手市場 私人屋苑

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