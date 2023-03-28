加國涉詐騙「加密貨幣之王」曾遭綁架毆打 贖金逾1715萬

23歲加拿大男子Aiden Pleterski自稱「加密貨幣之王」，因涉嫌從騙取投資者高達2,900萬加元（約1.66億港元）而被控欺詐，已申請破產。但有報道引述文件指，他曾遭到綁架及酷刑對待，被索贖金達300萬加元（約1,715.6萬港元），3日後才獲釋。

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Aiden父親Adam Peters在一份加拿大政府披露的文件中指，兒子去年12月時曾於半夜遭到綁架並關押3日。綁匪深夜來電，要求Adam繳交300萬加元贖回兒子，並指綁匪曾毆打及折磨兒子。

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據報Aiden被綁架期間，僅獲准致電數次求救，其中一次是求助房東望對方能支付贖金，房東向綁匪表明無能力交贖金。Aiden於3日後獲釋，但綁匪威脅他要盡快交錢。

多倫多警方未有提供綁架案詳情，外界仍未得悉疑犯信息及警方是否有拘捕任何疑犯。受委託撰寫報告的Rob Stelzer接受採訪，透露警方去年12月初向他透露這宗綁架案，但他表示Aiden欠下大筆債務，對他遭人綁架不感驚訝。

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Aiden目前只退回160萬加元（約915萬港元），據報已將大部分款項用於繳付私人飛機、豪車和豪華旅行的費用。他最少曾駕駛10輛豪華超跑，包括麥拿倫（McLaren ）的頂級超跑Senna，僅將少於2%的款項用於投資。

代表詐騙案部分受害者的律師Norman Groot表示，2,900萬加元或只是詐騙案的冰山一角，Aiden實際詐騙金額或為上述數字的兩倍。他形容Aiden的行為屬於龐氏騙局，部分客戶的投資款項被用於填數，用來偽造成其他客戶的投資回報。

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責任編輯：李俊儀