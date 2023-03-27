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美孚新邨極高層一房528萬售　前後累減價逾兩成求售

股樓投資 18:57 2023/03/27

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美聯物業吳志輝表示，新盤銷情熾熱，市場氣氛理想，部分購買力亦流向二手尋寶，個別放售多時放盤亦見承接。其中美孚新邨二期吉利徑2號極高層A室，實用面積475平方呎，原則為一房，享內園景，原業主去年6月初以約680萬元放盤，並放盤約10個月，累積減價約152萬元，減幅約22%，新近以528萬元成交，折合實用呎價約11,116元。

資料顯示，原業主於2014年9月以440萬元購入上述單位，持貨約8年多，帳面獲利88萬元，單位升值約2成。美孚新邨交投活躍，本月暫錄約34宗買賣。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 美孚新邨 美聯物業 私人屋苑

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