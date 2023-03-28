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【英國王室】查理斯加冕禮料隔開威廉哈里 免兄弟衝突

環球社會熱點 09:05 2023/03/28

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英王查理斯三世（King Charles III）5月6日舉行加冕禮，幼子哈里王子（Prince Harry）有機會出席。有指王儲威廉（Prince William）在加冕禮擔當關鍵角色，查理斯會隔開威廉哈里，避免兩兄弟發生衝突。

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外媒引述王室專家菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）指，威廉與妻子凱特（Kate Middleton）在加冕禮的地位舉足輕重，威廉在儀式上會向查理斯致敬。

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但如果哈里與妻子梅根（Meghan Markle）決定參加加冕禮，就不會成為重要角色。

據悉，王室人員精心策劃加冕禮，會避免威廉哈里兄弟發生衝突的可能性，確保查理斯的加冕禮將以保護場合尊嚴的方式完成。

而且通常只有在職王室成員，可於加冕禮期間現身白金漢宮陽台。但有指哈里梅根希望能親身參與這個特別的家庭時刻，也能跟隨查理斯等人現身陽台。

威廉突訪波蘭 感謝英軍捍衛自由 【下一頁】

另外，專欄作家羅伯茨（Louise Roberts）聲稱，如果哈里梅根決定參加加冕禮，威廉凱特將會以謹慎態度與他們對話。

據悉，威廉凱特憂慮他們透露的任何事，都會給哈里梅根誇大並向美國媒體兜售。

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責任編輯：鄭錦玲

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