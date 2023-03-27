  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【建滔系】建滔系盈利大跌 大削末期息 股價齊齊跌4%

股樓投資 18:37 2023/03/27

分享：

分享：

建滔系公布截至去年底止全年業績。建滔集團（00148）去年盈利36.6億元，按年跌66%。末期息每股派75仙，按年少69.3%；連同中期息全年派息1.05元，按年跌65%。同系建滔積層板（01888）純利按年更大跌71.8%至19.1億元。派末期息每股20仙，按年跌83.3%；全年派35仙，按年少76.7%。

【比亞迪 1211】據報比亞迪推出智能手錶 預計4月上市【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

向來高息的建滔系，去年業績明顯倒退，且大削末期息，股價隨即下挫。建滔集團今日以全日最低位收市，收報26.35元，跌4%；建滔積層板曾低見9.1元，最多跌4.9%，收報9.21元，跌3.8%。

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

建滔集團去年營業額493.8億元，按年跌13%。每股盈利3.297元。期內，覆銅面板部門營業額199.4億元，按年跌31.7%，而覆銅面板銷售量為9,600萬張，按年下降23%。建滔集團表示，隨著防疫措施放寬以及感染高峰期已過，消費信心和企業信心正在回暖，預期覆銅面板行業將進入新一輪的增長周期。

至於旗下建滔積層板去年營業額223.6億元，按年跌22.3%。每股盈利61.2仙。公司指，今年上半年在廣東省連州市將進一步增加銅箔產能每月750噸，並將於泰國增加覆銅面板及上游物料產能，以加強拓展海外市場。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 防疫措施 派息 營業額 純利 建滔積層板（01888） 建滔集團（00148）

上一篇文章

美孚新邨極高層一房528萬售　前後累減價逾兩成求售

下一篇文章

睿峰近兩月共售53伙　周五招標推5伙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助入市
【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助入市
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表
美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款