【建滔系】建滔系盈利大跌 大削末期息 股價齊齊跌4%

建滔系公布截至去年底止全年業績。建滔集團（00148）去年盈利36.6億元，按年跌66%。末期息每股派75仙，按年少69.3%；連同中期息全年派息1.05元，按年跌65%。同系建滔積層板（01888）純利按年更大跌71.8%至19.1億元。派末期息每股20仙，按年跌83.3%；全年派35仙，按年少76.7%。

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向來高息的建滔系，去年業績明顯倒退，且大削末期息，股價隨即下挫。建滔集團今日以全日最低位收市，收報26.35元，跌4%；建滔積層板曾低見9.1元，最多跌4.9%，收報9.21元，跌3.8%。

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建滔集團去年營業額493.8億元，按年跌13%。每股盈利3.297元。期內，覆銅面板部門營業額199.4億元，按年跌31.7%，而覆銅面板銷售量為9,600萬張，按年下降23%。建滔集團表示，隨著防疫措施放寬以及感染高峰期已過，消費信心和企業信心正在回暖，預期覆銅面板行業將進入新一輪的增長周期。

至於旗下建滔積層板去年營業額223.6億元，按年跌22.3%。每股盈利61.2仙。公司指，今年上半年在廣東省連州市將進一步增加銅箔產能每月750噸，並將於泰國增加覆銅面板及上游物料產能，以加強拓展海外市場。

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記者：郭秀慧