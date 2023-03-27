▲ 【業績】移卡去年經調整EBITDA增長73%不派息 料今年支付服務總GPV介乎2.7萬億至2.9萬億人幣

移卡 （09923） 去年非國際會計準則經調整EBITDA增長73%至2.13億元（人民幣，下同），列帳利潤大減75%至9601萬元，不派息。期內收入增長11.8%至34.18億元，當中一站式支付服務收入增21.4%至27.54億元，到店電商服務收入升1.4倍至3.54億元。

移卡去年毛利率提高3.6個百分點玉30.2%，其中一站式支付服務的毛利率提高2.6個百分點至19.3%，到店電商服務毛利率提高31.4個百分點至67.3%。

一站式支付服務去年GPV約2.2萬億元

一站式支付服務的總支付交易量（GPV）按年增加5.1%至2.2萬億元，其中69.9%為基於應用程序的支付服務，佔比增加9.4個百分點，活躍支付服務商戶數增長11.4%至810萬，費率上升至12.3個基點，而應用程序的支付日交易筆數峰值超過5,000萬筆。

到店電商服務去年虧損2.1億元，期內總商戶交易量超過33億元，增長733.1%，當中訂單數達到近3,700萬，增加305.0%，而存貨單位（SKU）超過40萬個，增加154.5%。

隨線下消費逐步恢復，支付服務於今年1月及2月GPV分別增長9.8%及34.1%，預計2023年總GPV將達到2.7萬億至2.9萬億元之間。

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編輯：陳韻妍