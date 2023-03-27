▲ 【商湯20】軟銀再大手沽商湯套現5億 近4個月累沽5分之1持股

軟銀集團再度披露減持人工智能AI股商湯 （00020） 。據聯交所權益披露，孫正義旗下軟銀（Softbank）願景基金上周二（21日）減持1.9億股商湯B類股份，每股平均價2.7106元，套現5.16億元。軟銀的商湯持股由佔集團總股本12.02%降至11.46%

據上市文件，軟銀每股商湯平均成本折合約2.29元，以軟銀最新沽貨價2.7106元推算，軟銀今次沽貨獲利約18.4%。

與近期軟銀沽貨披露相似，軟銀因應其B股持股比例由15.51%降至14.78%，跨越整數百分比而觸發披露責任。

軟銀累計減持約5分之1商湯持股

最新交易後，軟銀最新持股數目為38.34億股，較3月初減持後所披露的41.49億股商湯，幅減少3.15億股，以月內商湯每股平均價2.67元計，減持貨值8.4億元。

若與去年商湯中期報告顯示的軟銀持股量47.31億比較，軟銀多輪減持，已累計沽出約19%持股或8.97億股。

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編輯：麥德銘