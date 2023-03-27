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【電視廣播TVB】TVB第二大股東Silchester搶閘沽貨　未待業績見光即套695萬

股市 18:01 2023/03/27

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【電視廣播TVB】TVB第二大股東Silchester搶閘沽貨　未待業績見光即套695萬

電視廣播（00511，下稱TVB）炒高後，第二大股東基金Silchester未待TVB周二（28日）公布業績已搶閘沽貨，聯交所披露，Silchester上周五（24日）沽出67.54萬股TVB，每股平均價10.2937元，套現695.24萬元，Silchester權益降至14.45%，

TVB高位回吐4成後　基金股東Dodge&Cox繼續沽、再套近5000萬，看【下一頁】

繼Dodge & Cox趁高走貨後，Silchester也出手減持TVB。值得留意是，Silchester及Dodge & Cox持貨超過10年，可說是TVB忠實粉絲，不過2017年TVB曾提出以每股35.075元回購，回購股份上限為1.2億股，當時Silchester公開反對，憂慮黎瑞剛旗下、TVB大股東Young Lion可藉回購以零溢價成本增加持股量，並反建議派發特別股息。

今次是由Silchester管理的Silchester International Investors International Value Equity Trust減持TVB，現時Silchester的TVB權益仍約6197.7萬股。另一股東Dodge & Cox減持速度更快，3月9日起密密沽貨，不足一星期內「減磅」逾3分之TVB持股，最新持股量已降至5.96%。

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編輯：李哲毅

電視廣播（00511） 港股
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