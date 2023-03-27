【中海外宏洋 81】 去年少賺近38% 末期息減50% 中海外宏洋股價偏軟 跌1.5%

中國海外宏洋（00081）公布，截至去年底止全年業績，純利31.5億元人民幣，按年跌37.6%。末期息派15仙，按年減少50%，連同中期息6仙，全年股息共21仙，減少44.7%，派息率21.2%。股價今日（27日）收報3.31元，跌1.5%。

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期內，收益574.9億元（人民幣，下同），按年上升6.8%。每股基本盈利90.7分。去年集團實現合約銷售額403.2億元，按年下跌43.4%，涉及合約面積372.5萬平方米，下跌34.5%，每方米售價10,800元。截至去年底，累積認購未簽約額近8億元，其總合約面積為59,400方米。

去年對物業項目之帳面值進行覆核並計提撇減物業存貨，撇減物業存貨對期內毛利減少約26.7億元。截至去年底，集團擁有土地儲備共達2,453.3萬平方米，其中合共202.3萬平方米由聯營公司及合營公司持有。值得注意的是，於去年底，集團現金及銀行結餘與受限制的現金及存款共293.3億元，按年減近一成，「三條紅綫」保持「綠檔」，而淨債項與總權益之比率為48.8%，按年上升13.2個百分點。

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記者：郭秀慧