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【世茂813】世茂放售東涌喜來登酒店、開業僅3年　連同灣景薈商場一併放售

股市 17:38 2023/03/27

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【世茂813】世茂放售東涌喜來登酒店、開業僅3年　連同灣景薈商場一併放售

內房陸續放售項目，由世茂集團 （00813） 持有東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，近日委託代理行於市場放售。有關酒店於2020年底開業，為萬豪在香港成立的首家雙品牌酒店，設有1219間客房，以客房數量計為全港第二大酒店。

據放售代理仲量聯行指，物業首輪截收意向書將會在今年5月中。仲量聯行預期，香港酒店市場復蘇後，投資者將重拾信心，有望帶動2023年酒店成交總額增加24%。

2014年以18.3億元投得酒店地皮

東涌世茂喜來登酒店的室內外活動場地面積約36,598方呎，為全港最大型的宴會廳之一，是次酒店將連同「灣景薈T Bay」一併放售，灣景薈為東涌區內最新的購物中心及商場。

根據資料顯示，世茂於2014年夥拍明發 （00846） ，以18.3億元投得酒店地皮，當時每方呎樓面地價約2998元。

相關文章：【內房危機】世茂服務核數師大華馬施雲上任不足一年辭任　開元信德接手

相關文章：【內房危機】世茂據報擬對旗下5項債券展期四年　將分期償付本金及利息

編輯：陳韻妍

港股 世茂集團（00813） 招標 世茂房地產 物業 仲量聯行 香港 酒店 東涌
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