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【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底

理財智慧 18:15 2023/03/27

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通關後，不少港人多年無去澳門，當然要走一轉。今年一月澳門推出「賞你遊澳門」推廣，讓持有效香港身份證人士，購買去程交通，並至少留宿一晚，回程可獲享免費優惠。當局宣佈，為吸引更多香港人訪澳，活動將延長至六月底。

自駕遊方面，港珠澳大橋港澳口岸恢復24小時通關服務，而邊檢大樓東停車場亦已復運並推出免費泊車優惠；車船方面，即日起香港居民可享港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」的買一送一優惠，不過要注意，去程與回程不可是同一日。目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航，澳門表示，將有更多相關服務營辦商陸續加入。

澳門旅遊局同時公布，一月至二月訪澳旅客接近300萬人次，酒店平均入住率為74%。另外本月18日，訪澳旅客錄得9.6萬人次，是疫情以來及今年錄得最高的單日入境旅客量。

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撰文 : 陳玉蓮

防疫措施 著數優惠 DJ 財務自由 口岸 出入境管制 疫情 旅客量 香港身份證 澳門

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