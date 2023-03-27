【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底

通關後，不少港人多年無去澳門，當然要走一轉。今年一月澳門推出「賞你遊澳門」推廣，讓持有效香港身份證人士，購買去程交通，並至少留宿一晚，回程可獲享免費優惠。當局宣佈，為吸引更多香港人訪澳，活動將延長至六月底。

自駕遊方面，港珠澳大橋港澳口岸恢復24小時通關服務，而邊檢大樓東停車場亦已復運並推出免費泊車優惠；車船方面，即日起香港居民可享港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」的買一送一優惠，不過要注意，去程與回程不可是同一日。目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航，澳門表示，將有更多相關服務營辦商陸續加入。

澳門旅遊局同時公布，一月至二月訪澳旅客接近300萬人次，酒店平均入住率為74%。另外本月18日，訪澳旅客錄得9.6萬人次，是疫情以來及今年錄得最高的單日入境旅客量。

【復活節】紅磡黃埔天地時尚坊營人大召集 消費即獲參加工作坊名額 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

税務局請暑期實習生 做兩個半月 月薪10,500元 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機