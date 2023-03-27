開業未夠3年　世茂放售東涌酒店　擁逾1200間客房　全港第二多

香港全面通關，帶動旅遊業復甦，有內地發展商趁機放售旗下酒店。仲量聯行宣布獲委託放售香港東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店。據了解，買家需先遞交意向書，而招收意向程序將設2至3輪，首輪將於5月中截止。

資料顯示，上述酒店於2020年底開業，為萬豪在香港成立的首家雙品牌酒店，設有超過1,200間客房，以客房數量計，是全港第二大酒店。而酒店現址地皮由世茂集團（00813）及明發集團（0846）於2014年以18.3億元投得，每呎樓面地價約2,998元，屬預期之內。

仲量聯行指，香港東涌世茂喜來登酒店的室內外活動場地面積約有36,598平方呎，距離香港國際機場及亞洲國際博覽館僅10分鐘車程，亦鄰近港珠澳大橋、深圳口岸及多個熱門旅遊景點。值得留意的是，是次酒店將連同「灣景薈T Bay」一併放售，而灣景薈為東涌區內最新的購物中心及商場，匯聚不同餐廳、酒吧及商舖。

仲量聯行預期，香港酒店市場復甦後，投資者將重拾信心，有望帶動2023年酒店成交總額增加24%。而香港市場擁有強勁的旅遊需求和穩健的酒店貿易基礎優勢，一向備受投資者青睞，2007年至2022年間的酒店成交總額平均達10億美元。

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