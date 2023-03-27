睿峰近兩月共售53伙　周五招標推5伙

由鼎珮持有的長沙灣睿峰公布項目最新消息，鼎珮合夥人馬宣義表示，睿峰從2月初現樓推售後，已沽出約53伙，平均成交呎價約2.3萬元水平，套現5.5億元，餘下單位戶型涵蓋開放式至三房戶，以及部分特色戶待售。

鼎珮董事總經理陳玉成表示，見近日市況好轉，一手市場成交亦有上升，睿峰將於本周五（31日）起招標推售5伙，實用面積327至639平方呎，提供一房至三房間隔。另期望政府於下季會減辣，亦冀望今年樓市於價量方面都創出新高。

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