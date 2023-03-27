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意大利美術館為還大衛像清白 邀投訴「色情」美國家長參觀

環球社會熱點 18:00 2023/03/27

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美國佛羅里達州有家長投訴，學校在藝術課向學生展示文藝復興時期著名雕塑作品大衛像，並指雕塑「色情」。負責教授藝術課的校長被迫辭職，收藏大衛像的意大利學院美術館（Galleria dell’Accademia）形容大衛像純潔，公開邀請該校學生及家長親自到場近距離參觀，還大衛像清白。

佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像 【下一頁】

美術館館長Cecilie Hollberg表示，對有校長因展示大衛像而被迫辭職感到震驚。她歡迎學校校長、董事會成員、學生及家長，到場感受大衛像的「純潔」。

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Cecilie Hollberg接受電話採訪指，認為大衛像色情的人，不了解聖經內容、西方文化及文藝復興時期的藝術。她同時透露，每年約有170萬名遊客到場參觀，大衛像在美國遊客中亦十分受歡迎，不少人都會和雕塑自拍合照。

佛羅里達州收緊性教育 擬禁於6年級前討論月經 【下一頁】

學院美術館位於意大利佛羅倫斯市，市長納爾代拉（Dario Nardella）亦在社交平台Twitter上表示，將藝術誤指為色情的行為荒謬。他同時亦邀請被迫辭職的教師到當地接受表彰，指藝術象徵人類文明，所有任教藝術的老師都應受到尊重。

有指校長辭職是因涉事學校董事會施壓，董事會成員Barney Bishop 接受訪問指，當中還有其他原因，但他並未透露詳情。他強調董事會並未試圖禁止校長展示大衛像相片，一直認為其非常漂亮。但涉事老師並未事先通知家長，董事會只希望確保將家長意願放於首位。

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責任編輯：李俊儀

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