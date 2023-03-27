  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT熱潮】 「文心一言」發布會臨時改為閉門會議 據報百度推「文心千帆」企業級平台

股樓投資 17:38 2023/03/27

分享：

分享：

百度集團（09888）表示，百度智能雲原定於今日（27日）下午2時舉行新品發布會，但臨時取消，改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會。消息拖累股價向下，曾挫4.5%，低見147.4元，收報149.5元，跌3.2%，成交額23.3億元。

大行予百度集團投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +8
    +7

原定今日舉行的新產品發布會，預計將會發布有關「文心一言」的雲服務和相關應用產品，惟突然改為閉門溝通會，相關產品將延期數天再對外發布。百度於上周一（20日）官方宣稱，「文心一言」雲服務將於今日正式上綫。

百度智能雲表示，「文心一言」雲服務受到企業夥伴廣泛關注，並已收到12萬間企業的申請測試，為滿足客戶需求，同時更好地幫助客戶使用「文心一言」的雲服務，原定於今日的新品發布會改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會，以進行深度充分的技術交流互動，會議時間地點不變，而其後百度智能雲將會於多個地方啟動客户閉門溝通會議。

據內媒報道，從參加百度智能雲閉門交流會客户處獲悉，百度正式推出「文心千帆」大模型平台，主要是面向客户提供企業級大語言模型服務的平台。報道指，「文心千帆」大模型平台不僅包括「文心一言」，還包括百度全套文心大模型、相應的開發工具鏈。

百度智能雲總裁沈抖於現場演示了「文心一言」的5個場景示範，包括政務服務、金融服務、企業辦公、電商服務、旅遊服務，而未來將會支持第三方的開源大模型。報道又指，在現場實時演示中，「文心千帆」可實現3分鐘做PPT、數字人直播帶貨、訂機票和酒店等操作，而在收費模式上，「文心千帆」的推理服務調用以每1000代幣（tokens）為0.012元人民幣收費，按調用輸入輸出總字數付費。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 雲端 百度集團—SW（09888）

上一篇文章

【中海外宏洋 81】 去年少賺近38% 末期息減50% 中海外宏洋股價偏軟 跌1.5%

下一篇文章

【券商點睇】啤酒行業處全面復甦起點 潤啤今年利潤增長可望超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己
美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表
美國據報擴大銀行業緊急貸款工具 助第一共和銀行鞏固資產負債表
【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助入市
【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助入市
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款