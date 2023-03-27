【ChatGPT熱潮】 「文心一言」發布會臨時改為閉門會議 據報百度推「文心千帆」企業級平台

百度集團（09888）表示，百度智能雲原定於今日（27日）下午2時舉行新品發布會，但臨時取消，改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會。消息拖累股價向下，曾挫4.5%，低見147.4元，收報149.5元，跌3.2%，成交額23.3億元。

大行予百度集團投資評級及目標價﹕

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原定今日舉行的新產品發布會，預計將會發布有關「文心一言」的雲服務和相關應用產品，惟突然改為閉門溝通會，相關產品將延期數天再對外發布。百度於上周一（20日）官方宣稱，「文心一言」雲服務將於今日正式上綫。

百度智能雲表示，「文心一言」雲服務受到企業夥伴廣泛關注，並已收到12萬間企業的申請測試，為滿足客戶需求，同時更好地幫助客戶使用「文心一言」的雲服務，原定於今日的新品發布會改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會，以進行深度充分的技術交流互動，會議時間地點不變，而其後百度智能雲將會於多個地方啟動客户閉門溝通會議。

據內媒報道，從參加百度智能雲閉門交流會客户處獲悉，百度正式推出「文心千帆」大模型平台，主要是面向客户提供企業級大語言模型服務的平台。報道指，「文心千帆」大模型平台不僅包括「文心一言」，還包括百度全套文心大模型、相應的開發工具鏈。

百度智能雲總裁沈抖於現場演示了「文心一言」的5個場景示範，包括政務服務、金融服務、企業辦公、電商服務、旅遊服務，而未來將會支持第三方的開源大模型。報道又指，在現場實時演示中，「文心千帆」可實現3分鐘做PPT、數字人直播帶貨、訂機票和酒店等操作，而在收費模式上，「文心千帆」的推理服務調用以每1000代幣（tokens）為0.012元人民幣收費，按調用輸入輸出總字數付費。

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記者：郭秀慧