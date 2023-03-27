【銀行危機】澳新銀行CEO：全球銀行系統最新動盪或引發金融危機

繼美國矽谷銀行（SVB）、簽名銀行倒閉以及瑞信（美：CS）被緊急接管，市場開始警惕銀行動盪帶來的影響。澳新銀行執行長Shayne Elliott表示，全球銀行系統的最新動盪有可能引發金融危機，盡管現在預測它可能帶來類似於2008年的危機還為時尚早。他在該行網站的訪問中表示，「對某些人來說，這顯然是一場危機，但它是不是一場金融危機，誰知道呢？它有可能成為一個危機嗎？是的，它確實有可能成為危機」。

全球金融危機曾在2008年發生，當時使世界主要發達經濟體陷入自1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。在2008年的危機中，澳洲的銀行沒像美國和英國的銀行般受重創，部分歸功於更嚴格的貸款標準和更有彈性的國內經濟。但Shayne Elliott認為，今次是面對和當年不同的問題，今次問題包括全球對抗通脹的戰爭，以及各國央行如何快速提高利率以打擊通貨膨脹，而這也造成了「傷亡」（casualties）。

澳洲銀行業監管機構在以初創企業為主的貸款機構SVB倒閉後不久，就表示已加強對當地銀行的監管。Elliott表示，全球監管機構從之前的危機中吸取了教訓，今次採取了更為迅速的行動來支持銀行，但他認為，銀行危機尚未結束，「我不認為你可以坐在這裏說『好了，一切都結束了，矽谷銀行和瑞信，你知道，生活將恢復正常』，這些事情往往要經過很長一段時間內發生」。

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編輯：胡學能