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【高息股】中石化去年少賺7% 擬發A股集資最多120億人幣

股樓投資 18:14 2023/03/27

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三大石油股之一的中石化(00386)公布去年業績，截至去年12月止年度純利約663億元人民幣，跌6.8％，派末期股息每股0.195政人民幣。期內集團境內油氣當量產量創歷史新高，而全年油氣當量產量4.89億桶，按年增長1.9％，其中境內原油產量約2.51億桶，按年增長0.5％；天然氣產量約1.25萬億立方英尺，按年增長4.1％。中石化同時建議，向控股股東向中國石化集團發行約22.39億股新Ａ股，募集資金總額不超過120億元人民幣。集資所得用於5個項目，將用於清潔能源、高附加值材料等業務發展，包括天津LNG項目三期工程一階段和燕山分公司氫氣提純設施完善項目等。中石化全日收報4.53元，跌3.4%。

渣打出售約旦業務 交易獲當地央行批准  詳情請看【下一頁

集團又表示，今年計劃資本支出1,658億元人民幣，計劃生產原油2.8億桶，其中境外2,903萬桶；計劃天然氣生產約1.29億立方英尺。

中石化董事長馬永生表示，近年集團派息總額及比率保持行業較高水平，連同中期股息及股份回購，全年派息比率達71％，未來堅持分紅政策穩定及連續性。關於俄羅斯進口原油的可能性，中石化總裁喻寶才指出，集團進口原油佔比一直較大，並要求多元化採購增發，但現時未有針對俄羅斯採購計劃，又指會根據市場變化，再決定現貨採購俄羅斯原油。

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撰文 : 李尚毅

中國石油化工股份（00386） 港股

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