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【職場資訊】會展招聘活動提供逾3,000空缺 月薪最高達23,000元

理財智慧 17:24 2023/03/27

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本周四勞工處將於灣仔香港會議展覽中心舉行開拓新機遇招聘會暨大灣區青年就業計劃招聘博覽，為求職人士提供3,000多個職位空缺。

會場設置櫃位進行即場招聘，當日共提供逾2,600個不同行業的職位空缺，其中逾1,200個來自飲食、零售和酒店業，其他職位類別包括高級銷售經理、會計主任、系統工程師、投資分析師、社區關係主任、船舶營運助理主任、飛機工程執照學員、電子商務助理、營養師、註冊護士、市場推廣助理和客戶服務主任等。

【復活節】紅磡黃埔天地時尚坊營人大召集 消費即獲參加工作坊名額 【見下頁

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是次招聘會中，約81%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.3萬元。約84%職位空缺學歷要求為中七或以下，約68%職位空缺不需相關工作經驗。

另外，大灣區青年就業計劃招聘博覽共有20多間機構參加，提供逾400個在大灣區內地城市的職位空缺，包括管理見習生、行政主管、銀行營運業務員、新聞編輯、產品設計師、工程師和商業智慧分析師等，並以不低於月薪18,000港元聘請合資格畢業生。

税務局請暑期實習生 做兩個半月 月薪10,500元 【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

職位招聘 DJ 著數優惠 財務自由 經濟 投資分析師 就業 香港會議展覽中心 招聘會 畢業

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