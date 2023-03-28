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【業績｜食品股】康師傅挫逾12%　去年純利插近31%　削派末期連特別息至47.72仙人幣、股息率3.8厘

股市 09:38 2023/03/28

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【業績｜食品股】康師傅去年純利插近31%　削派末期連特別息至47.72仙人幣、股息率3.8厘

食品股康師傅 （00322） 公布2022年業績，期內營收787.17億元（人民幣，下同），按年增6.3%；毛利228.99億元，按年增1.7%；毛利率約29.09%，按年跌1.3個百分點；純利26.32億元，按年跌30.8%；派23.36分末期息及23.36分特別息，合共46.72分，按年少30.8%。

康師傅績後下挫，股價早段跌逾12%，低見12.22元。

康師傅去年方便麵收益296.34億元，按年增長 4.17%；飲品業務收益為483.36億元，按年成長7.89%。然而期內原材料價格上漲及組合變化，方便麵毛利率降0.41個百分點至23.95%，飲品毛利率跌1.88個百分點至31.95%，拖累兩者純利貢獻分別跌31.4%及25%。

康師傅預計，今年消費場景加快恢復，方便麵事業繼續用多價格帶產品滿足消費者，飲品事業繼續聚焦核心品類，推進產品結構調整。

康師傅上日收報14.18元，以此推算，股息率約3.8厘。

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編輯：李哲毅

港股 康師傅（00322）
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