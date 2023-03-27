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【安東3337】安東油田服務目標2025年分拆通奧檢測業務於A股上市　冀兩年內將負債比率降至50%以下

股市 17:01 2023/03/27

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【安東3337】安東油田服務目標2025年分拆通奧檢測業務於A股上市　冀兩年內將負債比率降至50%以下

安東油田服務 （03337） 主席羅林表示，為實施多主體經營模式，計劃2025年前，將旗下通奧檢測業務分拆至A股上市，以完善治理結構。他解釋，A股市場對於從事檢測業務的公司估值一般很高，而且這是一個增長很快的業務，所以會持續對標A股上市要求。

資金仍然充裕　繼續嚴控投資

安東去年回購總值12.2億元人民幣的美元債，令淨資產負債比率降至58.7%，目前仍有約8億元人民幣的美元債。羅林指，去年回購美元債，主要是基於內地實施疫情管控，加上有不少內房違約，令市場對於債務違約的憂慮增加，因此安東便回購部分2025年到期的美元債，目前集團的資金仍然充裕，並會繼續嚴控投資。

財務總監徐宏劍補充，未來會致力進一步減債，冀兩年內將負債比率降至50%以下，而今年集團正常維護的資本開支約1億元人民幣。

羅林稱，集團正實施3重轉型，分別是傳統業務轉型、新業務轉型及數字化轉型，其中數字化轉型是建立名為「安同商城」的商務平台，去年平台的交易額約77億元人民幣，今年料可翻倍，透過平台可聯繫供應商及客戶，藉以提升安東在市場的影響力，有助宣傳及營銷。

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記者：陳韻妍

港股 A股 分拆 回購 安東油田服務（03337）
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