英國前財相索9.6萬兼職日薪 稱可搭路見約翰遜

英國國會議員的兼職問題備受關注，前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）更是財來自有方。英媒揭露關浩霆自詡人脈廣，要價1萬英鎊（約9.6萬港元）做兼職，稱可安排外國商人與前首相約翰遜（Boris Johnson）等政要會晤。

AOC拍片反對美國封殺TikTok 《紐郵》封「中國大使」 【下一頁】

關浩霆擔任國會議員的年薪約為8.4萬英鎊（約80.8萬港元）。

英媒《鏡報》（The Mirror）報道，反脫歐團體Led by Donkeys訛稱為一間韓國企業，聯絡主要為保守黨人的20名英國國會議員。

Led by Donkeys以韓國企業名義，邀請他們加入該公司顧問委員會，出席每年6次董事會會議及提供政治建議。有5名議員同意參與面試，包括關浩霆。

英少年挑戰外國版「澳牛」 入店10分鐘講錯兩個字被逐 【下一頁】

據悉，關浩霆面試期間吹噓其經歷：

我想話喺我呢一代英國人入面，好少人嘅商業同政治領域經驗及得上我。 （I would say [in] my generation in the UK, there are very few people who had the breadth of experience I’ve had across business and politics at this level.）

當商人表明希望見約翰遜時，關浩霆隨即表示他可以嘗試安排。關浩霆表示自己接受1萬英鎊日薪的兼職，又指只要會議控制在一周内，他有信心可兼顧兼職與國會議員職務。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲