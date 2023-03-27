  • 18°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國前財相索9.6萬兼職日薪 稱可搭路見約翰遜

環球社會熱點 17:00 2023/03/27

分享：

分享：

英國國會議員的兼職問題備受關注，前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）更是財來自有方。英媒揭露關浩霆自詡人脈廣，要價1萬英鎊（約9.6萬港元）做兼職，稱可安排外國商人與前首相約翰遜（Boris Johnson）等政要會晤。

AOC拍片反對美國封殺TikTok 《紐郵》封「中國大使」 【下一頁】

關浩霆擔任國會議員的年薪約為8.4萬英鎊（約80.8萬港元）。

英媒《鏡報》（The Mirror）報道，反脫歐團體Led by Donkeys訛稱為一間韓國企業，聯絡主要為保守黨人的20名英國國會議員。

Led by Donkeys以韓國企業名義，邀請他們加入該公司顧問委員會，出席每年6次董事會會議及提供政治建議。有5名議員同意參與面試，包括關浩霆。

英少年挑戰外國版「澳牛」 入店10分鐘講錯兩個字被逐 【下一頁】

據悉，關浩霆面試期間吹噓其經歷：

我想話喺我呢一代英國人入面，好少人嘅商業同政治領域經驗及得上我。

（I would say [in] my generation in the UK, there are very few people who had the breadth of experience I’ve had across business and politics at this level.）

當商人表明希望見約翰遜時，關浩霆隨即表示他可以嘗試安排。關浩霆表示自己接受1萬英鎊日薪的兼職，又指只要會議控制在一周内，他有信心可兼顧兼職與國會議員職務。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
2023/03/23
特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
2023/03/21
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
2023/03/21
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
抗疫專家承認 蘇格蘭疫情期間停課或犯錯
2023/03/20
抗疫專家承認 蘇格蘭疫情期間停課或犯錯
馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議
2023/03/20
馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議

你可能感興趣

特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
12:32 2023/03/23
特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
12:12 2023/03/21
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
10:35 2023/03/21
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
政治 約翰遜 英國 英國國會

下一篇文章

以色列防長遭免職引發示威 內塔尼亞胡料叫停司法改革（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國砌磚工人短缺 年薪可超120萬元
英國砌磚工人短缺 年薪可超120萬元
澳洲婦食薯條口腔灼傷患創傷後遺症 獲賠逾584萬
澳洲婦食薯條口腔灼傷患創傷後遺症 獲賠逾584萬
英男星裸露表演遭偷拍 倫敦劇院或要求手機放密碼箱
英男星裸露表演遭偷拍 倫敦劇院或要求手機放密碼箱
AOC拍片反對美國封殺TikTok 《紐郵》封「中國大使」
AOC拍片反對美國封殺TikTok 《紐郵》封「中國大使」
【俄烏戰爭】俄於白俄部署戰術核武 90年代中以來首次
【俄烏戰爭】俄於白俄部署戰術核武 90年代中以來首次
阿富汗前空軍機師或被逐至盧旺達 曾與英軍抗塔利班
阿富汗前空軍機師或被逐至盧旺達 曾與英軍抗塔利班
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款