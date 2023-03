英國前財相索9.6萬兼職日薪 稱可搭路見約翰遜

英國國會議員的兼職問題備受關注,前財相關浩霆(Kwasi Kwarteng)更是財來自有方。英媒揭露關浩霆自詡人脈廣,要價1萬英鎊(約9.6萬港元)做兼職,稱可安排外國商人與前首相約翰遜(Boris Johnson)等政要會晤。

關浩霆擔任國會議員的年薪約為8.4萬英鎊(約80.8萬港元)。

英媒《鏡報》(The Mirror)報道,反脫歐團體Led by Donkeys訛稱為一間韓國企業,聯絡主要為保守黨人的20名英國國會議員。

Led by Donkeys以韓國企業名義,邀請他們加入該公司顧問委員會,出席每年6次董事會會議及提供政治建議。有5名議員同意參與面試,包括關浩霆。

據悉,關浩霆面試期間吹噓其經歷:

我想話喺我呢一代英國人入面,好少人嘅商業同政治領域經驗及得上我。

