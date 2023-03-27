▲ 【新奧2688】新奧料今年零售氣價的價差改善至0.5人幣 天然氣價回復平穩、售氣量至少增一成

天然氣價格去年急升，導致內地天然氣分銷商價差大為收窄。新奧能源 （02688） 執行董事及首席執行官鄭洪弢表示，截至今年3月底，歐洲儲氣庫的庫存已逾50%，令國際天然氣供需更加平衡，今年國際液化天然氣（LNG）價格已從去年高位回落，雖然仍較波動，但價格低於去年，加上國內價格保持平穩，預期今年零售天然氣價的價差可達每平方米0.5元（人民幣，下同），售氣量有10%以上增長。

泛能業務方面，新奧執行董事兼總裁劉建鋒指，過去3年泛能業務的投資約10億至20億元，業務增長約40%至50%，預期今年投資額相若，未來會逐步提高可再生能源在泛能業務中的比重。

新奧今年資本開支介乎80至90億元人幣

新奧近年積極拓展智家業務，首席財務總監牟妮妮稱，智家業務去年毛利率約66%，但當中有不同產品組成，有些產品毛利率較高，如服務類便高達70%，產品類便介乎40%至50%，故每年毛利率會有差異，因此集團將目標定在毛利增長30%。

資本開支方面，牟妮妮預期，今年資本開支介乎80至90億元，當中五成用於天然氣管道建設，約20%用於泛能建設及開發，約25%用於併購。

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記者：陳韻妍