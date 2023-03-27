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搵租盤巧遇筍盤　租客升級做業主　535萬買沙田第一城三房戶

股樓投資 16:55 2023/03/27

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樓市交投氣氛持續好轉，有租客搵租盤期間發現筍盤，所以轉租為買。中原地產陳廸豪說，沙田第一城10座低層Ｂ室，實用面積451平方呎，三房間隔，日前以535萬元沽出，實用呎價11,863元。 

代理透露，買家為同區客，原先於區內尋覓租盤，睇樓一段時間，見近日樓價開始由低位回升，難得遇上筍盤，即轉租為買。 

資料顯示，原業主於2000年9月以145萬元購入單位，持貨23年，現賬面獲利390萬元，單位期內升值2.7倍。

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撰文 : 黃卓賢

沙田第一城 中原地產 二手市場 私人屋苑

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