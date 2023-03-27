▲ 【AAPL】蘋果CEO庫克與商務部部長王文濤會面 上周曾赴國務院主辦論壇發言

蘋果公司（Apple，美：AAPL）行政總裁庫克（Tom Cook）近日造訪中國，除了出席由國務院發展研究中心主辦中國發展高層論壇兼發表演講外，也現身北京三里屯蘋果零售店，中國商務部今日（27日）指，部長王文濤周一（27日）會見蘋果舵手庫克。

商務部發布消息指，王文濤向庫克介紹中國式現代化的主要特徵和內涵，強調中國堅定不移推進高水平開放，穩步推動規則、規制、管理、標準等製度型開放，願為包括蘋果公司在內的外資企業提供良好的環境和服務。此外，王文濤與庫克雙方也就蘋果在華發展、穩定產業鏈供應鍊等議題進行了交流。

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編輯：李哲毅